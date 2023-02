Influenza aviaria, che succede se si diffonde all'uomo: la simulazione

Salute e Benessere

Influenza aviaria, sale circolazione in Italia: cos'è e cosa sappiamo

Aumenta in tutta Italia la circolazione dell'influenza aviaria tra gli uccelli selvatici, come evidenziato dai dati del Centro di referenza nazionale ed europeo per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il direttore di Unaitalia, associazione delle imprese della filiera avicola italiana, però rassicura: 'Nessun focolaio di aviaria negli allevamenti italiani'

L'influenza aviaria è una malattia degli uccelli originata da un virus: esistono diversi tipi di virus influenzali che colpiscono questi animali, quelli più predisposti sono in particolare quelli acquatici. Il virus dell'influenza aviaria di solito non infetta gli esseri umani, tranne in rari casi rinvenuti nel corso degli anni

L'influenza aviaria sta quindi circolando nel territorio italiano così come accade in altri paesi europei e non solo, in cui aumentano i casi riscontrati anche nel pollame o negli animali mammiferi selvatici, più raro nei mammiferi domestici. I dati forniti a partire da settembre 2022 in Italia hanno evidenziato 79 casi di positività tra i gabbiani (19), le alzavole (13), i germani (10) oltre ad altri esemplari di rapaci e anatidi. Sono al vaglio anche altri casi rinvenuti sempre su gabbiani