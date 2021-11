Burioni: “Fare la terza dose, non c’è bisogno di dosare gli anticorpi”

Il concetto di “correlato di protezione”

approfondimento

Vaccino Covid, terza dose dopo 5 mesi invece di 6: il punto

“Bisogna fare la terza dose di vaccino anti Covid, che è un vaccino non sperimentale ma sperimentato. È inutile fare il dosaggio degli anticorpi”, ha sottolineato Burioni in apertura. “Qualche settimana fa abbiamo raccontato come il dosaggio degli anticorpi non sia particolarmente utile prima di fare la terza dose di vaccino. Questo ha suscitato curiosità e domande. Per chiarire questa questione dobbiamo illustrare un concetto, ovvero il correlato di protezione”, ha riferito. “Si tratta di un esame del sangue che si può far fare ad un paziente e a seconda del risultato si può dire che il paziente è protetto dall'infezione o meno”. Ma come funziona? Burioni è partito da alcuni esempi. “Nel caso della rosolia, sappiamo che è un'infezione molto pericolosa in gravidanza quindi immaginiamo una signora incinta che dice di non ricordare se è stata vaccinata o meno. A quel punto si prende il sangue per dosare gli anticorpi contro il virus della rosolia”, ha continuato. “Se sono superiori a un certo livello, posso dirle di stare tranquilla, se invece sono di meno le dico di stare attenta. Questa è una situazione semplice, il correlato di protezione c'è. Ma non sempre le cose sono così lineari. Se parliamo ad esempio dell'influenza è vero che c'è correlato di protezione, cioè alcuni anticorpi proteggono, ma non tutti”, ha proseguito con un altro esempio. “Quindi dosare gli anticorpi non serve. In altri casi, addirittura il correlato di protezione non c'è. Per esempio, nel caso del vaccino contro il papilloma, noi non sappiamo distinguere in nessun modo chi è protetto e chi non lo è”, ha detto ancora. E per quanto concerne il Covid-19? “Sarebbe molto importante avere un dato, un livello di anticorpi che ci dice se un paziente è protetto. Ma questo ancora non siamo riusciti ad ottenerlo. C'è stato uno studio molto ampio che è avvenuto in Israele e che ha riguardato l'osservazione di pazienti che si erano infettati nonostante la vaccinazione. Ma i ricercatori non sono riusciti a definire un titolo anticorpale protettivo”, ha sottolineato il professore. “Per questo tutte le organizzazioni sanitarie internazionali raccomandano di non valutare la protezione di una persona attraverso la quantità degli anticorpi. Il che non serve neanche per capire se ci saranno degli effetti collaterali”, ha ribadito.