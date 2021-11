Tumore collo utero, studio: con vaccino anti-papillomavirus -87% casi

Lo studio nel dettaglio



Lo studio ha esaminato gli effetti del vaccino Cervarix, che previene infezioni dai due ceppi più comuni di papillomavirus collegati al tumore del collo dell'utero, introdotto in Inghilterra nel 2008. Le donne vaccinate nel Paese sono state seguite fino al 2019. Dall'analisi è emerso che il tasso di cancro del collo dell'utero si è ridotto dell'87% nelle donne vaccinate a 12-13 anni, e del 62% tra chi ha ricevuto il vaccino a 14-16 anni. La percentuale scende al 34% nelle donne che sono state vaccinate quando avevano già raggiunto i 16-18 anni.

Secondo i ricercatori, questi risultati mostrano che evitando le infezioni da papillomavirus si può prevenire il tumore del collo dell'utero, direttamente collegato alle lesioni del tessuto della cervice uterina provocate da questa famiglia di virus.



Tumore del collo dell'utero: numeri



Come riporta la Bcc, il cancro della cervice uterina è il quarto tumore più comune nelle donne di tutto il mondo, ed è responsabile di oltre 300mila decessi ogni anno.

Quasi nove decessi su dieci si verificano in Paesi a basso e medio reddito, dove c'è uno scarso accesso allo screening.

Più di 100 Paesi nel mondo hanno iniziato a somministrare il vaccino come parte dei piani dell'Organizzazione mondiale della sanità per ridurre l'incidenza di questo tumore.