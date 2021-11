Covid, Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose di vaccino

Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Il leader di Forza Italia ha diffuso un video in cui, con la manica sinistra della camicia sollevata fino alla spalla per lasciare scoperto il braccio, mostra il pollice destro alzato mentre un infermiere gli pratica l'iniezione e, subito dopo, fa il gesto della vittoria con le dita. “I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia - scrive l’ex premier sui social -. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)