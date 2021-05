Covid, Brusaferro: "Età scende a 40 anni, decrescita anche 0-9 anni"

Lo ha riferito il presidente dell'Istituto superiore di sanità, nel corso della conferenza stampa che illustra i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. "In tutti i Paesi le curve sono o stabili o in lenta decrescita e anche in Italia la curva indica una progressiva decrescita. Una decrescita lenta ma che continua in queste ultime settimane e si rileva in tutte le Regioni", ha aggiunto

"In tutti i Paesi le curve sono o stabili o in lenta decrescita e anche in Italia la curva indica una progressiva decrescita. Una decrescita lenta ma che continua in queste ultime settimane e si rileva in tutte le Regioni". Lo ha riferito il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della consueta conferenza stampa presso il ministero della Salute per illustrare i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

L'incidenza e l'età media dei casi

"Anche l'incidenza è in decrescita: nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 per 100mila abitanti", ha sottolineato Brusaferro. "Tre Regioni sono scese sotto la soglia dei 50 casi per 100mila, soglia che recupera il tracciamento", ha poi aggiunto. "L'età media dei casi scende da 41 a 40 anni e la decrescita si rileva anche nella fascia tra 0 e 9 anni", ha continuato il presidente dell'Iss. "Negli anziani la decrescita è maggiore e questo è un indicatore della campagna vaccinale in corso", ha spiegato ancora.