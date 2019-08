Crisi di governo, dalla Tav alla “frittata”: otto giorni sulle montagne russe

È stata una settimana intensa per la politica italiana quella che l'8 agosto ha visto iniziare la crisi del governo giallo-verde. Dopo il voto in Senato sulla Tav, che ha spaccato la maggioranza, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha detto: "Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza", dando inizio a una crisi che ha reso possibile, se non molto probabile, la caduta dell'esecutivo e il ritorno alle urne