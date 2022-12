Pd, Elly Schlein si candida a primarie: "Voglio diventare segretaria di un nuovo partito"

La deputata dem, all’iniziativa "Parte da noi", ha annunciato la propria candidatura alla segreteria del partito: "Non siamo qui per fare una nuova corrente o per tenerci quelle di adesso, ma per superarle. Non ci saranno mai gli 'schleiniani'". Poi attacca: “Il governo Meloni si è insediato da poco e ha già mostrato il volto della peggiore ideologia di destra di questo Paese”.