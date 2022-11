Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nadef. Meloni: "Liberate risorse per un totale di 30 miliardi per proteggere famiglie e imprese dal caro energia". Giorgetti: "Pronti a fronteggiare rischi recessione". Via libera alla norma sulle nuove concessioni per aumentare l'estrazione di gas: sarà inserita, sotto forma di emendamento, nel decreto aiuti ter all'esame del Parlamento. Ok anche al dl ministeri ( QUI TUTTE LE MISURE ). Il Superbonus scende al 90% e torna a includere le villette. Sulle pensioni, Quota 41 "può essere un punto di riferimento ma è ancora presto per poter dire in che modo", spiega la ministra del Lavoro Marina Calderone. Quanto al reddito di cittadinanza, "chi non può lavorare non sarà lasciato indietro". Piantedosi intanto vede i sindacati sulla norma anti rave: "Appoggerò le modifiche". Meloni: "Se qualcuno ha norme migliorative su rave lo ascoltiamo". Primo provvedimento interministeriale del governo in tema di navi delle Ong : a Humanity che sta entrando nelle acque italiane davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere in acque italiane per vedere le emergenze di carattere sanitario.