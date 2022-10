SI terrà oggi il Cdm che affronterà, tra gli altri, tre temi importanti per il nuovo governo: la riforma della giustizia, il caro bollette e le misure anti-Covid, vaccinazioni comprese. Sul tema dei rincari è intervenuta Giorgia Meloni: "I costi delle bollette sono insostenibili, siamo al lavoro per aiutare famiglie e imprese", assicura il presidente del Consiglio Meloni in un post su Facebook. Sempre oggi dovrebbe chiudersi anche la partita dei sottosegretari e viceministri del governo, anche se restano delle divergenze tra le forze di maggioranza.

Sul fronte dei rapporti internazionali, si apre un periodo intenso per Giorgia Meloni, tra visite in Ue, Conferenza sul Clima e G20. Ieri in un messaggio alla Niaf, la National Italian American Foundation, ha detto: "Tra gli Stati Uniti e l'Italia c'è "un'alleanza incrollabile, una partnership strategica e una vera e profonda amicizia".