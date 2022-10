"Dopo la ribalta mediatica assunta dal rave party di Modena, leggiamo da indiscrezioni giornalistiche che il ministro Piantedosi dovrebbe presentare in Consiglio dei Ministri un decreto per tracciare la nuova linea di 'fermezza e rigore' in materia di sicurezza e ordine pubblico", scrive in un lungo post su Facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte. "Ben vengano azioni mirate a maggiore prevenzione e contrasto dell'illegalità ma allo stesso modo ci aspettiamo dal titolare del Viminale e dal Governo una parola chiara sulla sfilata delle 2mila camicie nere di Predappio, dove inni fascisti e braccia tese hanno evidenziato - qualora ve ne fosse bisogno - la labile linea di confine che divide la 'nostalgia' dall'apologia", è la richiesta di Conte. Il 30 ottobre infatti circa 2mila persone si erano radunate a Predappio, dove nacque Benito Mussolini, per ricordare il centenario dalla marcia su Roma, l'evento che - tra il 27 e il 31 ottobre 1922 - diede avvio alla dittatura fascista in Italia.