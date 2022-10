"Il senso di responsabilità della politica prevalga sull'odio ideologico", scrive su Twitter Giorgia Meloni dopo la scritta contro il presidente del Senato La Russa comparsa sulla serranda della sede di Fdi alla Garbatella a Roma. "Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno". Dal suo partito arriva intanto una mano tesa verso Forza Italia dopo la lite con Berlusconi. Fitto esclude un accordo con il Terzo Polo di Renzi e Calenda: "L'unica maggioranza possibile è il centrodestra", afferma. Salvini si dice sicuro che "tra Giorgia e Silvio tornerà l'armonia fondamentale per governare". Gasparri, ex An di Fi, assicura: "Al Colle e al governo arriveremo compatti". Le scelte fatte dal centrodestra per le presidenze delle Camere sono 'le peggiori per dare all'esterno messaggi rassicuranti. Anzi, confermano le peggiori preoccupazioni fatte in Europa", dice il segretario del Letta al congresso del Pse a Berlino. Letta parla di una maggioranza "in guerra interna non in grado di dare un governo solido al Paese, che slitta ancora più a destra e rompe ogni possibilità di un rapporto con l'opposizione".