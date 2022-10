3/11 ©Ansa

CHI SALE AL COLLE - Sempre per prassi, salgono per primi al Quirinale gli ex presidenti della Repubblica (in questo caso ci potrebbe essere una telefonata con il presidente emerito Giorgio Napolitano), i due presidenti appena eletti delle Camere e poi i rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento. Solitamente vengono sentiti i capigruppo, a cui normalmente si uniscono i leader dei partiti. Le coalizioni possono presentarsi in un'unica delegazione o divisi per partito

Parlamento, dai gruppi alle commissioni: le tappe per rendere operativi Camera e Senato