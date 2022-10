8/10 Fb - AQTR

Repubblica ha pubblicato una foto di un foglio dove Silvio Berlusconi avrebbe preso appunti durante l'elezione di La Russa. La giornata non è andata come Forza Italia avrebbe voluto, con gli azzurri che hanno anche dovuto incassare il 'no' sulla proposta di Licia Ronzulli come ministro. Sul foglio si leggono una serie di aggettivi che il Cavaliere avrebbe rivolto a Meloni: "Supponente, prepotente, arrogante e offensiva". La Russa ha chiesto a Berlusconi di negare la veridicità degli appunti, AQTR intanto ne ha approfittato per creare un nuovo meme