Presidente della Camera, cosa fa: funzioni e compiti

Con 222 voti, Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera dei deputati. Ecco quali saranno le funzioni e i compiti che sarà chiamato a svolgere. La scheda

Le sue funzioni approfondimento Presidente del Senato, cosa fa: funzioni e compiti Il ruolo principale del Presidente è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera. Questo significa che è suo compito organizzare, dirigere e moderare i lavori dell’aula, avendo cura di applicare il regolamento parlamentare (che è l’atto normativo attraverso cui la Camera disciplina la sua organizzazione interna e il suo funzionamento). Il presidente rappresenta la Camera, mantiene l’ordine, dirige la discussione, dà la parola ai deputati, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne chiarisce il significato e ne annuncia l’esito. Tra i suoi compiti, c’è anche quello di poter adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei deputati: egli può richiamare all'ordine un deputato nominandolo, allontanarlo dall'aula o, nei casi più gravi, censurarlo, sospendendolo da 2 a 15 giorni.

È la terza carica dello Stato approfondimento Nuovo parlamento, quanti e chi sono i debuttanti nei vari partiti Il presidente della Camera è la terza carica dello Stato. Dopo il presidente della Repubblica e quello del Senato, è la figura più rilevate del sistema costituzionale italiano. Il suo mandato dura cinque anni, perché la durata della presidenza è legata al periodo della legislatura (a meno che le camere non vengano sciolte in anticipo). Insieme a quello del Senato, il presidente della Camera ha il compito di nominare i membri di importanti autorità amministrative, come quella per la concorrenza o quella per l’editoria e la televisione. Ha anche il compito di nominare i componenti del Cda della Rai e del consiglio di presidenza della corte dei Conti.

Presiede il Parlamento in seduta comune Secondo quanto stabilito dall’art. 55 della Costituzione, il presidente della Camera presiede in Parlamento in seduta comune (questo avviene in occasioni molto particolari, come l’elezione del presidente della Repubblica, l’elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a senatore). Sempre in occasione dell’elezione del nuovo Capo dello Stato, è compito di chi presiede la Camera convocare il parlamento 30 giorni prima della scadenza del settennato o 15 giorni dopo le dimissioni (o la morte) del Presidente della Repubblica.

Curiosità La prima donna a presiedere la Camera dei deputati fu Nilde Iotti, nel 1979. La Iotti vanta anche il primato di presidente della Camera rimasto in carica più a lungo in assoluto nella storia della Repubblica Italiana: dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992, tre legislature consecutive per ben 12 anni e 307.