Presidente del Senato, cosa fa: funzioni e compiti

Perché è la seconda carica dello Stato

Nel caso in cui il presidente della Repubblica sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, perché lontano dal paese o per altre ragioni, il presidente del Senato, in quanto seconda carica dello stato, assume le sue funzioni. A palazzo Giustinani, residenza del presidente del Senato, si trasferiscono i corazzieri, addetti alla sicurezza del presidente della Repubblica, e nel suo studio viene messa una bandiera con l'insegna della Repubblica. In questo caso assume tutti i poteri del presidente della Repubblica, anche quello di sciogliere le Camere.