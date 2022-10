Meloni: "Sinistra si metta anima in pace, risolleveremo Italia"

Lo scrive la leader di FdI in un post su Facebook in cui critica gli "attacchi scomposti della sinistra". "Percorso pieno di ostacoli, ma non ci arrenderemo mai", dice Meloni

"Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Lo scrive la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un post su Facebook in cui critica gli "attacchi scomposti della sinistra".