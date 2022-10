Roma, scritta contro La Russa su serranda sede di FdI: indagini

Le indagini

approfondimento

Ignazio La Russa, chi è il nuovo presidente del Senato

Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato. Verranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di individuare gli autori. Sul posto sono intervenuti anche militari dell'Arma dei carabinieri.

Meloni: “La Russa autorevole e imparziale”

"Le prime parole di Ignazio La Russa come presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato". Lo scrive il presidente di FdI, Giorgia Meloni, su Facebook. "Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d'odio, già ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell'avversario politico. E così, accade che in una sede di Fratelli d'Italia compaia una scritta contro di lui, firmata con la stella a 5 punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere. Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull'odio ideologico, perché' l'Italia e gli italiani devono tornare a correre”.