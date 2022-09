3/4 ©Ansa

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha votato a Firenze nella scuola Villani di viale Giannotti, a Gavinana. Insieme a Renzi ha votato anche la moglie Agnese Landini. Renzi e la moglie erano accompagnati da Francesco Bonifazi, senatore uscente di Iv e candidato per il Terzo Polo. Renzi in giornata parte per Tokyo per andare ai funerali di Stato di Shinzo Abe

