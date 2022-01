Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica. LIVE

Il capo dello Stato rieletto con 759 voti, il maggior numero di preferenze dopo Sandro Pertini. "I giorni difficili per la grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità" dice. L'aula applaude per 4 minuti. "Una splendida notizia per gli italiani" scrive Draghi. Il Centrodestra si spacca. Giorgetti invoca una nuova fase nel Governo e nella maggioranza. La Meloni attacca Salvini per la scelta finale. "Era la soluzione migliore" dice Letta