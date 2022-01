La leader di Fratelli d’Italia è delusa dalla rielezione al Colle del Capo dello Stato e dal comportamento della coalizione. “In questo momento non siamo alleati”, dice riferendosi a Lega e Forza Italia. “Hanno barattato l’elezione con sette anni di stipendio”, attacca. Dura anche con Salvini: “Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato il bis. Non ci siamo sentiti, non c’è molto da chiarire” Condividi

Il giorno dopo la rielezione di Sergio Mattarella a Capo dello Stato i partiti fanno i conti. (LA DIRETTA). Se c’è un’alleanza in crisi è quella del centrodestra, e a dichiararlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. "Oggi il centrodestra per come lo abbiamo visto non c'è più", sono le sue parole, intervistata dal Corriere, delusa dalla rielezione al Colle di Sergio Mattarella e dal comportamento degli alleati. “Va ricostruito. Non mi dimentico che nella Nazione milioni di elettori lo chiedono. Inizio dal mio partito, percepisco la solitudine di tanta gente che non ha compreso, che non voleva finisse così”. Per Meloni è stata una "enorme occasione sprecata" dal centrodestra per poter eleggere una figura di area. "Avevamo i numeri, come maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo hanno voluto", ricostruisce la leader. Il riferimento è in particolare alla partita sbagliata su Casellati. "Siamo stati noi a farci male”, ammette Meloni. “Anche se in quel caso FdI ha votato compatta e anche la Lega ha votato bene. In qualche modo avevano ragione gli avversari che dicevano che sulla carta eravamo maggioranza, ma non nel voto sul presidente" (IL DISCORSO DI MATTARELLA - LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO).

Meloni: "Salvini? Non l'ho capito, non credo ci sia molto da chiarire" Meloni non si aspettava la svolta del segretario della Lega Matteo Salvini sul Mattarella bis. "No, non l'ho capito, lo trovo incomprensibile. Ho scoperto dalle agenzie che avrebbe votato Mattarella. L'unica ipotesi alla quale tutti i leader del centrodestra avevano detto no con apparente convinzione. Ed è la seconda volta che apprendo dalle agenzie di scelte su cui sembravamo d'accordo poi totalmente disattese: prima l'ingresso di Fi e Lega nel governo Draghi e ora questa". I due leader non si sono ancora sentiti: "No, d'altronde non credo ci sia molto da chiarire", ha chiuso l'argomento.

Meloni: "In questo momento non siamo alleati di Lega e Fi" Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non sono alleati: "In questo momento, no. Mi sembra che abbiano preferito l'alleanza col centrosinistra, sia per Draghi sia per Mattarella", ha dichiarato. "Se per fare una prova manca un terzo indizio, quello è la legge elettorale: c'è chi cercherà di cambiarla in senso proporzionale. Se ci staranno, ci sarà poco da aggiungere, perché con il proporzionale si riproduce la palude degli ultimi governi". Secondo Meloni nel centrodestra non si è voluto tentare la partita del Quirinale "per paura. Non solo dei partiti del centrodestra, ma di tantissimi in Parlamento. Hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura, o se vogliamo di stipendio".