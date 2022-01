Mattarella bis, ecco quando ci sarà il giuramento

Il Parlamento si riunirà di nuovo in seduta comune per il messaggio d'insediamento del presidente della Repubblica giovedì 3 febbraio alle 15:30

Il giuramento di Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica nella giornata di sabato, si svolgerà giovedì 3 febbraio alle 15:30. Il discorso del Capo dello Stato davanti al Parlamento riunito in seduta comune si terrà, quindi, nello stesso giorno in cui scade il suo primo settennato. Il presidente della Repubblica, infatti, era entrato in carica il 3 febbraio del 2015, data del suo primo giuramento.