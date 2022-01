La maggioranza di governo ha trovato un'intesa per la corsa al Colle: si punta alla rielezione di Mattarella. L'attuale capo dello Stato ha incontrato il premier per un colloquio in mattinata. Il leader della Lega: "Mattarella non è un ripiego". Berlusconi: "Oggi unità è solo intorno a lui". Meloni: "Salvini chiede a Mattarella di tornare. Non voglio crederci, secondo mandato forza Costituzione". Oltre 380 voti al settimo scrutinio, è ancora fumata nera

Al sesto giorno di votazione per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, si è raggiunta un'intesa nel vertice dei partiti di maggioranza: si guarda al Mattarella bis. ( LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). L’appello per un suo secondo mandato arriva da più fronti, dal centrosinistra alla Lega e a Forza Italia, a partire dal presidente del Consiglio Mario Draghi. “Per il bene e la stabilità del Paese” è opportuno che l’attuale capo dello Stato resti al Colle, avrebbe detto il premier al termine di un colloquio di circa mezz’ora che si è tenuto stamattina tra i due. I capigruppo dei partiti di maggioranza, ha detto il leader del MoVimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, andranno ora da Mattarella "per esprimere la disponibilità nostra a indicare il suo nominativo perché sia un'opzione che diventi realtà". "Una grandissima gioia", hanno detto sia il leader di Italia Viva Matteo Renzi che il ministro della Salute Roberto Speranza (LeU), commentando l'accordo raggiunto sul tavolo della maggioranza. Così anche il Pd: "L'intesa su Mattarella è un grande successo per il Paese", ha dichiarato Marco Meloni, coordinatore della Segreteria nazionale del Partito Democratico.

Salvini: “Mattarella non è un ripiego”

L’idea piace al leader della Lega Matteo Salvini. “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c'è un vertice", ha detto il numero uno del Carroccio parlando ai giornalisti alla Camera, aggiungendo che "l'importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego".

Meloni: "Non voglio crederci"

Sul fronte opposte si muova invece Giorgia Meloni, incredula per quanto dichiarato dal leader della Lega: “Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci”, ha scritto su Twitter. Meloni ha poi detto che sarebbe "stupita" se Mattarella accettasse la rielezione "dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi". Per la leader di Fratelli d'Italia, "il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione". In ogni caso, "Fratelli d'Italia non asseconderà questa scelta che non appare fatta nell'interesse dell'Italia ma piuttosto per molto più bassi calcoli di opportunità. I partiti hanno scelto di tirare a campare, barattando di fatto sette anni di Presidenza della Repubblica in cambio di sette mesi in più di Governo e di legislatura. Ancora una volta il Parlamento dimostra di non essere all'altezza degli italiani che dovrebbe rappresentare", conclude Meloni.