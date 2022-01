Il leader leghista spiega a Sky TG24 la scelta di appoggiare la rielezione del presidente Mattarella, e pone le basi per continuare l'esperienza di governo: "Non chiediamo rimpasti o ministri, ma tutti remino nella stessa direzione" Condividi

Si tirano le somme all'interno del Centrodestra alla fine dell'ottava votazione per il presidente della Repubblica, che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella (LA VOTAZIONE - LO SPECIALE - IL REGOLAMENTO). A parlare è il leader della Lega Matteo Salvini, che spiega la scelta di appoggiare il Mattarella bis e chiarice le tensioni del pomeriggio con Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia ha fatto una scelta e cioè quella di stare all'opposizione", ha dichiarato Salvini a Sky TG24 durante lo scrutinio. "Ha scelto di dire di no a Draghi e di dire di no a Mattarella. Scelta legittima. La Lega ha fatto una scelta diversa, abbiamo detto di sì a Draghi, al governo e a Mattarella".

"L'alleanza di Centrodestra andrà chiarita" leggi anche Quirinale, è Mattarella bis. Le reazioni del mondo politico Il leader della Lega giustifica così la scelta del suo partito: "Secondo me in un momento di crisi eccezionale, di pandemia, di disoccupazione, di sconcerto, di lockdown, tutti devono metterci tutte le energie possibili". Salvini commenta poi i franchi tiratori del Centrodestra che nei giorni scorsi hanno affossato le candidature proposte, a partire da quella del presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Qualcuno del Centrodestra è scomparso. La Lega ha votato dall'inizio alla fine - con tutti i suoi deputati e senatori - le proposte avanzate del Centrodestra. Qualcuno in Forza Italia e in Coraggio Italia no, mi sembra evidente. Questo andrà chiarito sicuramente".