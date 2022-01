Mattarella bis, da Macron a Biden: le reazioni internazionali

Fuori dai nostri confini, il secondo mandato di Sergio Mattarella è stato accolto con grande entusiasmo e stima. Secondo il presidente francese, il fatto che resti al Quirinale è un buon segnale per l'Europa, mentre Joe Biden non vede l'ora di proseguire gli sforzi per rinsaldare i legami tra i Paesi. Secondo l'ex negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, il capo dello Stato è un patriota mentre per il Papa il suo servizio ora è più essenziale che mai