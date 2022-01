Mattarella bis, la rielezione vista dai giornali stranieri. FOTO

Sui media di tutto il mondo la riconferma del presidente della Repubblica viene raccontata alla luce delle difficoltà dei partiti, per i quali si parla di “profonda spaccatura” e “fallimento”. Il capo dello Stato - sottolineano i maggiori quotidiani - è rimasto “nell’interesse della Nazione”. C’è chi definisce le votazioni “un dramma in otto atti” e chi vede la decisione di Mattarella come “l’ultimo sacrificio di un uomo dello Stato”