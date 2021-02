"È una ferita per un partito come il Partito Democratico (che riceve l'eredità dei partiti che si sono sempre battuti per la parità), che in questo Governo non ci sia nessuna donna che viene dalla storia della sinistra, del centrosinistra". Così Roberta Pinotti ai microfoni di Sky TG24. "Però - prosegue - sono io sono anche per dire, non facciamo sempre la rivolta del giorno dopo. Pensiamo a come andare avanti, costruire figure politiche che sappiano aveva leadership è anche un investimento che deve essere fatto". VIDEO