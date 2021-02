Governo Draghi, Antonio Funiciello è il nuovo capo di gabinetto

Funiciello, scrittore ed esperto in comunicazione, dal 2016 al 2018 è stato capo dello staff dell'allora premier Paolo Gentiloni

Mario Draghi mette a punto lo staff di Palazzo Chigi, il capo di gabinetto è Antonio Funiciello che ha ricoperto l'incarico di capo dello staff dal 2016 al 2018 dell'allora premier Paolo Gentiloni. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Chi è Antonio Funiciello

Funiciello, 45 anni, si è laureato in Filosofia all'Università Federico II di Napoli ed è un grande esperto di comunicazione. Per i tipi di Rizzoli, nel 2019 Funiciello ha scritto "Il metodo Machiavelli", un saggio che a partire dalla sua personale esperienza di chief of staff del premier Paolo Gentiloni racconta tratti e caratteristiche del "leader e dei suoi consiglieri".

Verso la conferma di Chieppa come Segretario generale

Draghi va verso la conferma di Roberto Chieppa, Segretario generale di Palazzo Chigi nell'ultimo governo Conte. Chieppa, classe '66, è un magistrato amministrativo ed è stato segretario generale dell’Agcom.