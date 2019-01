"Parlare del passato non ha senso: in quel momento è stata fatta una valutazione dall'allora ministro della Giustizia e si è ritenuto che era meglio averlo per fagli scontare una pena di 30 anni piuttosto che non averlo: era l'unica condizione da accettare". Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervistato da Sky TG24, commenta così gli accordi conclusi con il Brasile quando al suo posto c’era Andrea Orlando, e che prevedevano che a Cesare Battisti non fosse applicato l'ergastolo. L’ex terrorista (CHI È), arrestato in Bolivia, verrà presto estradato in Italia. “Quello che è importante è che poi il ministero ha insistito perché Battisti aveva fatto reclamo e c'è stato un percorso giudiziario che si è concluso a fine 2018 in cui sono state accolte le argomentazioni portate avanti dall'Italia", ha aggiunto Bonafede (LE REAZIONI ALLA CATTURA - COME FUNZIONA L'ESTRADIZIONE).

“Dalla Bolivia piena collaborazione”

Nell'intervista, il ministro ha poi sottolineato che "dalla Bolivia non c'è stato nessun atteggiamento remissivo alle richieste di appoggio di Battisti: non ha avuto alcun sostegno e noi abbiamo trovato piena collaborazione dalle autorità boliviane e brasiliane. Anche le richieste di asilo avanzate da Battisti non sono state ascoltate". "Per tanti anni non solo i familiari delle vittime, ma tutto il Paese, venivano mortificati da governi che proteggevano un terrorista come Battisti. Oggi invece è stato un momento in cui l'Italia è stata rispettata. È un momento bello per l'Italia", ha aggiunto Bonafede, che ha fatto sapere che al rientro in Italia "Battisti sarà portato nel carcere più vicino allo scalo di atterraggio. Presumibilmente Rebibbia".