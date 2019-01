Cesare Battisti, il pedinamento prima dell'arresto in Bolivia. VIDEO

Barba, occhiali da sole, jeans e maglietta blu. Così in un video diffuso dalla Polizia di stato appare Cesare Battisti (CHI È), arrestato in Bolivia dov'era latitante dallo scorso dicembre, mentre passeggia in strada poco prima della cattura (LE REAZIONI ALL'ARRESTO). Battisti è ripreso mentre passa davanti a un emporio. Non sa di essere sorvegliato e pedinato da "un team di poliziotti della Criminalpol antiterrorismo e della Digos di Milano con la collaborazione dell'intelligence italiana", come ricorda il tweet della Polizia di Stato,. Poi l'arresto da parte della polizia boliviana (COME FUNZIONA L'ESTRADIZIONE).

La dinamica della cattura

Battisti era sotto costante controllo dell'intelligence italiana, che non lo ha mai perso di vista. Dopo la fuga dello scorso dicembre, il pool di investigatori della Criminalpol e dell'Antiterrorismo arrivato in Brasile per collaborare con i colleghi brasiliani, ha impiegato qualche giorno per riannodare i fili e trovare la pista giusta, fino a quando ha rintracciato Battisti in Bolivia. L'ex terrorista è stato arrestato alle 17 di ieri (le 22 in Italia) da una squadra speciale dell'Interpol formata anche da investigatori italiani e brasiliani mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra, popolosa città nell'entroterra boliviano. La zona dove Battisti si era nascosto era presidiata da appostamenti delle forze dell'ordine in almeno tre-quattro aree differenti, finché l'ex terrorista è stato accerchiato e bloccato con il supporto della polizia boliviana.