Cesare Battisti, come funziona l'estradizione e quali sono i tempi

Cesare Battisti (CHI È), l’ex terrorista dei Pac (Proletari armati per il comunismo) è stato arrestato in Bolivia. Dovrebbe così sbloccarsi il processo di estradizione per riportarlo dopo anni di fuga, in Italia, dove dovrà scontare le pene definitive emesse nei suoi confronti dalla giustizia italiana. Ma quali sono i prossimi passaggi che attendono Battisti? L’ex terrorista è stato arrestato in Bolivia, dove sono state già avviate le procedure per l’espulsione dal Paese e verrà probabilmente portato in Brasile per espletare le procedure per l’estradizione. Ma non è escluso che possa essere portato direttamente in Italia dalla Bolivia. Le modalità dell’arrivo di Battisti in Italia sono l’unico aspetto da chiarire, perché da parte del nostro Paese tutte le procedure con il Brasile per l’estradizione sono state espletate nel dicembre 2018. Secondo fonti dell'esecutivo l'estradizione potrebbe avvenire già domani. Ecco come potrebbe concludersi questa vicenda lunga ormai diversi anni.

Caso Battisti, come si è arrivati al decreto di estradizione

Nei confronti di Cesare Battisti il procedimento di estradizione era stato già completato una prima volta in Brasile nel 2009 su decisione del Tribunale supremo federale. Ma alla fine del 2010, nel suo ultimo giorno di mandato, il presidente Lula decise di non concedere l’estradizione. La procedura si è riaperta nell’ottobre 2017 quando il presidente Temer ha revocato a Battisti lo status di rifugiato dando quindi ordine di estradarlo in Italia. Battisti ha fatto ricorso e ha evitato il carcere, ma nel dicembre 2018, dopo l’elezione di Jair Bolsonaro, il Brasile ha annunciato: “Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il pericolo di fuga in vista di un'eventuale estradizione”. Il 14 dicembre la Corte Suprema brasiliana ha ordinato l'arresto e il presidente uscente Michel Temer ha firmato il decreto di estradizione.

Estradizione via Bolivia o direttamente dal Brasile

Essendo già completate le procedure di fronte alla magistratura brasiliana, non dovrebbero esserci ulteriori passaggi in Brasile, né l’Italia deve compiere formalmente alcun atto perché l'intera procedura era già del tutto espletata nel dicembre 2018 e su Battisti gravano condanne definitive. Battisti però è stato catturato in Bolivia. Restano da capire quindi i passaggi che lo porteranno in Italia per scontare la sua pena (un ergastolo per quattro omicidi – due in concorso e due come esecutore materiale e per reati legati alla lotta armata). Le autorità devono valutare se l'estradizione di Battisti debba avvenire direttamente dalla Bolivia, dove è stato tecnicamente catturato e da cui potrebbe essere espulso, o via Brasile. Tra Italia e Bolivia non esiste un trattato di estradizione, come si evince dall’elenco apposito sul sito del ministero della Giustizia. Per questo potrebbe esserci un passaggio intermedio, con la collaborazione delle autorità boliviane, per la consegna di Battisti da parte della Bolivia al Brasile, e poi dal Brasile all’Italia (LE REAZIONI POLITICHE).

Tra Italia e Brasile c'è un trattato di estradizione

Tra Italia e Brasile esiste un Trattato di estradizione, firmato nel 1989 e ratificato dal nostro Paese con la legge n. 144 del 1991, secondo cui "ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme e alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte". Lo si legge nell’articolo 1, secondo cui l'obiettivo è di svolgere "un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale" (IL COMMENTO DI SALVINI A SKY TG24).

Come avviene concretamente l’estradizione

Una volta completate tutte le procedure burocratiche, è l’Interpol che si occupa concretamente del trasferimento della persona arrestata nel Paese che ha ottenuto l’estradizione. Le procedure prevedono infatti che la persona venga consegnata all’Interpol. La consegna e il viaggio vengono concordati in ogni loro particolare tra le autorità dei due Paesi. La persona estradata viene quindi imbarcata su un volo diretto sotto la vigilanza degli agenti Interpol. Una volta riportato in Italia, Battisti sarà condotto nel carcere più vicino al luogo di atterraggio, poiché su di lui pende una condanna definitiva della Cassazione (LE REAZIONI DEI FAMILIARI DELLE VITTIME).