"È fatta. Credo sia la volta buona”. Uno dei primi commenti alla cattura in Bolivia dell’ex terrorista Cesare Battisti (CHI È) è arrivato da Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una sparatoria in cui lui stesso rimase ferito e perse l'uso delle gambe. "Forse davvero è una buona giornata" ha detto. ”Non oso pensare che ora possa trovare un escamotage. Sarebbe da scriverci un libro”. Adriano Sabbadin, figlio di Lino, altra vittima del gruppo terroristico, ha invece detto: "Sono molto contento dell'arresto e speriamo che sia la volta buona che sconti la sua pena" (LE REAZIONI POLITICHE).

Le parole di Alberto Torregiani

È "impossibile che non venga estradato in Italia”, ha detto ancora Alberto Torregiani che da anni chiede il ritorno di Battisti in Italia perché sconti la pena. Per questo in passato Torregiani è anche andato in Brasile. "Tecnicamente è un fuggiasco, non coperto da nessuno status particolare. È un latitante - ha aggiunto - e non ha più benefici. Quindi credo che nell'arco di 48 ore, una settimana al massimo sarà in carcere in Italia. Non penso i brasiliani abbiano tanta voglia di tenerselo". "Sono talmente esausto di questa storia che adesso sono svuotato - ha prsoeguito Torregiani - doveva succedere anni fa". "Sono fiero - sottolinea - del lavoro fatto in famiglia, della determinazione, senza pretese ma con rispetto, con cui abbiamo chiesto giustizia. Urlare, in altre situazioni, è sembrata l'unica cosa giusta ma noi non lo abbiamo mai fatto. Più tardi proverò sollievo e felicità. Adesso prendo almeno quattro caffè e mi metto a lavorare".

Sabbadin: Battisti persona squallida

Adriano Sabbadin, il figlio di Lino Sabbadin, macellaio ucciso dal gruppo eversivo dei "Proletari armati del Comunismo", il 16 febbraio 1979, ha detto all’Adnkronos di essere "molto contento dell’arresto. Speriamo che sia la volta buona, solo questo. Battisti è una persona squallida che l'ha sempre fatta franca, e merita di scontare in Italia la pena giusta per quello che ha fatto", ha aggiunto.