Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia

L’ex terrorista Cesare Battisti (CHI È) è stato arrestato in Bolivia. La notizia è stata riferita sia da diversi media brasiliani che da un’anticipazione del Corriere della Sera. Filipe Martins, consigliere speciale del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha scritto su Twitter: "Battisti è stato arrestato in Bolivia e sarà presto portato in Brasile, da dove verrà probabilmente mandato in Italia, così da poter scontare l'ergastolo secondo la decisione della giustizia italiana” (LE REAZIONI ALLA CATTURA).

La dinamica della cattura

Secondo quanto anticipato dal Corriere, Battisti è stato arrestato alle 17 di ieri (le 22 in Italia) da una squadra speciale dell'Interpol formata anche da investigatori italiani e brasiliani mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra, popolosa città nell'entroterra boliviano. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac) non avrebbe opposto resistenza. Indossava pantaloni e maglietta di colore blu, un paio di occhiali da sole e barba finta. Caricato in macchina e accompagnato in una caserma della polizia, Battisti non avrebbe proferito parola. La squadra speciale dell'Interpol aveva indirizzato le ricerche intorno a Santa Cruz poco prima di Natale. Ieri è stata circoscritta la zona nella quale Battisti si era nascosto, sono stati quindi compiuti appostamenti in almeno tre-quattro aree differenti, finché l'ex terrorista è stato accerchiato e bloccato con il supporto della polizia boliviana.

Era latitante da dicembre

Battisti era latitante in Brasile dopo la decisione del magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano Luis Fux che il 13 dicembre ne aveva ordinato l'arresto per "pericolo di fuga" in vista di una possibile estradizione in Italia, dopo che il presidente uscente Temer aveva firmato un ordine di estradizione. Il successore Bolsonaro ha poi impresso un deciso cambio di passo alla vicenda, esprimendosi prima ancora di essere eletto a favore della riconsegna all'Italia di Battisti e rovesciando così la decisione dell'allora presidente Lula da Silva di concedere asilo politico all'ex terrorista condannato all'ergastolo in Italia per quattro omicidi.

Figlio di Bolsonaro a Salvini: arriva regalo

Cesare "Battisti è stato preso! La democrazia è più forte del terrorismo”, ha commentato l'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini. Un altro tweet è arrivato invece dal deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair Bolsonaro, che ha scritto: "Matteo Salvini, il 'piccolo regalo' sta arrivando”.

Data ultima modifica 13 gennaio 2019 ore 07:29