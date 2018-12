Cesare Battisti, il Brasile ordina l'arresto: "Pericolo di fuga"

"Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il pericolo di fuga in vista di un'eventuale estradizione". Il nuovo corso voluto dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro si riflette subito sulla vicenda dell'ex terrorista dei Pac di cui l'Italia chiede l'estradizione perché sconti l'ergastolo. A ordinare l’arresto di Battisti, con un provvedimento immediatamente esecutivo, è stato un magistrato del Supremo tribunale federale (Stf) brasiliano, Luis Fux.

"Evitare il rischio di fuga"

Formalmente, Fux ha revocato una misura che lui stesso aveva concesso nell'ottobre dell'anno scorso. Lo ha fatto su richiesta della Procuratrice generale, Raquel Dodge, per "evitare il rischio di fuga e assicurare una eventuale estradizione", secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dalla stessa Procura. Il Stf si era già dichiarato a favore dell'estradizione di Battisti nel 2010, lasciando però l'ultima parola all'allora presidente, Lula da Silva, sulla sua permanenza nel Paese. Lula aveva concesso all'italiano la residenza permanente in Brasile nelle ultime ore del suo mandato.

Bolsonaro intende concedere l'estradizione di Battisti

Lo scorso 6 novembre, Fux aveva presentato al Stf la sua relazione sul caso Battisti, chiedendo che fosse esaminato in sessione congiunta da tutti i magistrati dell'alta corte. Al Stf spetta infatti la decisione sul fatto che un presidente possa legalmente modificare una decisione del genere presa da un suo predecessore. Il presidente eletto, Jair Bolsonaro, ha assicurato molte volte - anche nelle ultime ore, ricevendo l'ambasciatore italiano in Brasile - che intende concedere l'estradizione di Battisti, che considera un "piccolo regalo" per il popolo italiano. Un atteggiamento, questo, apprezzato dal vicepremier italiano Matteo Salvini.

Il legale dell'ex terrorista: "No comment"

Scondo i media brasiliani, i legali di Battisti presenteranno un ricorso contro la decisione di Fux, chiedendo un parere dell'intero Stf, ma l'ex terrorista dovrà aspettare la decisione dietro le sbarre. Al momento il suo legale si è limitato ad un "non comment", dopo aver precisato di non aver ancora avuto accesso agli atti del giudice:”L’ho saputo dai media", ha detto. Battisti vive in Brasile dal 2009, e attualmente risiede a Cananeia, sulla costa dello stato di San Paolo. Nell'ottobre dell'anno scorso è stato arrestato a Corumbà, nello stato di Mato Grosso del Sud, mentre, secondo l'accusa, tentava di attraversare il confine boliviano con 6 mila dollari e 1.300 euro non dichiarati. Liberato dopo tre giorni, è rimasto comunque sotto processo per esportazione illegale di valuta.