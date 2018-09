Chi è Jair Bolsonaro, l’ex militare brasiliano che sogna la presidenza

Jair Bolsonaro, 63 anni, è il candidato più controverso della corsa elettorale brasiliana. È stato accoltellato ieri, 6 settembre, durante un comizio in piazza nella città di Juiz de Fora. Probabilmente, a causa delle ferite e degli interventi chirurgici, dovrà rinunciare alla campagna per le presidenziali del 7 ottobre.

Le polemiche

Ex militare di estrema destra e candidato dal Partito Social Liberale (Psl), Jair Messias Bolsonaro è noto per le sue posizioni radicali. La sua candidatura alle presidenziali è stata annunciata ufficialmente a fine luglio. Dopo l’esclusione dalla corsa dell’ex presidente Lula, è in testa ai sondaggi. Apertamente omofobo, considerato razzista, forte sostenitore delle politiche nazionaliste, di estrema destra e populiste, ha più volte dichiarato di apprezzare la dittatura militare degli anni Sessanta-Ottanta. In questi mesi hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni. Ad esempio quelle sulla “mano dura” nella lotta contro il crimine. “Se un poliziotto uccide 20 delinquenti non lo metto sotto inchiesta, gli do una medaglia”, ha detto proponendo che siano abolite le norme che puniscono le forze dell'ordine in caso di eccessi nello svolgimento delle loro funzioni. E ancora: “La violenza va combattuta con una violenza più forte”. Polemiche anche per le sue uscite contro le donne (ha chiesto per loro uno stipendio più basso) o i diritti delle minoranze (“Preferisco avere un figlio morto che gay”).

La carriera militare e politica

Bolsonaro è nato il 21 marzo 1955 a Campinas, nello Stato di San Paolo,da una famiglia di origini italiane. Diplomato all'Academia Militar das Agulhas Negras (principale accademia militare del Brasile), ha servito per un breve periodo nelle unità di paracadutismo dell'esercito. I suoi ufficiali superiori lo hanno descritto come “ambizioso e aggressivo”. Nel 1988, dopo una lunga carriera militare, è entrato in politica conquistandosi un seggio da consigliere comunale a Rio de Janeiro. Poi è entrato alla Camera dei deputati nel 1991 ed è membro del Partito social liberale, con cui si è candidato alla guida del Paese. È stato sposato tre volte e ha 5 figli. La sua moglie attuale è Michelle de Paula Firmo Reinaldo. Mentre lavorava al Congresso, Bolsonaro l'ha assunta come segretaria e nei successivi due anni la donna ha ricevuto insolite promozioni e il suo stipendio è più che triplicato. Bolsonaro ha dovuto licenziarla dopo che la Corte Suprema Federale ha stabilito che il nepotismo è illegale nella pubblica amministrazione.

Amato sui social

L’ex militare è venerato nelle piazze e molto amato sui social. Secondo la Arko Advice, è il candidato più popolare su internet e tra Facebook, Twitter, YouTube e Instagram avrebbe circa 8,5 milioni di sostenitori. Durante le campagne elettorali un suo gesto - pollice e indice della mano destra che simulano una pistola - è diventato popolare tra i suoi sostenitori. Polemiche sono nate di recente per un video in cui si vede Bolsonaro mentre prende in braccio una bambina, durante una manifestazione, e le insegna a usare le dita della mano per simulare una pistola.

Il Donald Trump di San Paolo

Per molti è il Donald Trump di San Paolo. E anche lui non sembra disdegnare il paragone. Anzi, in un’intervista di qualche settimana fa ha dichiarato di rappresentare un modello di Paese simile a quello del presidente Usa. Il tycoon, secondo il candidato brasiliano, “sta facendo un eccellente lavoro governativo, riducendo le tasse, perché non si può continuare con questa socialdemocrazia”. Bolsonaro non ama concedere interviste perché, come Trump, ritiene che la maggior parte dei media cerchi di danneggiarlo. E anche su questo punto ha tracciato un parallelo con gli Stati Uniti, sostenendo che "Trump ha sofferto molto a causa delle 'fake news' ed è quello di cui da anni io sono vittima in Brasile". Anche lui, poi, è a favore dell'idea che i cittadini possano dotarsi di armi "per difendersi da possibili attacchi di delinquenti" e sostiene la vendita di armi senza restrizioni. “Come Trump aspira a una America grande – ha concluso Bolsonaro – io voglio un Brasile grande”.