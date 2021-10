Jair Bolsonaro, un presidente controverso

Dalla formazione nell'esercito all'ingresso in politica, dall'attentato in piena campagna elettorale alle polemiche quotidiane con politici e magistrati: ecco il ritratto del leader verdeoro, ora accusato da una commissione di inchiesta di crimini contro l'umanità per la gestione della pandemia Condividi:

Una commissione di inchiesta che lo accusa di crimini contro l'umanità per la gestione della pandemia, quasi trenta ministri cambiati in due anni e mezzo di governo, un attentato subìto in campagna elettorale, polemiche quotidiane con leader politici di mezzo mondo, giornalisti, magistrati. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non fa mancare nulla alla sua biografia.

La carriera militare approfondimento G20 Roma, il programma e tutto quello che c'è da sapere Classe 1955, Bolsonaro vive la parte più importante della sua formazione nei ranghi dell'esercito brasiliano frequentando la prestigiosa e antica Academia Militar das Aghulas Negras, dove si laurea nel 1977. Sono gli anni in cui il regime militare instaurato in Brasile nel 1964 porta a un punto massimo la sua presa sul Paese e sulla popolazione. In questo clima Bolsonaro, che servendo nei paracadutisti e nell'artiglieria raggiunge il grado di capitano, ha modo di farsi conoscere: nel 1986 denuncia il presunto disinteresse del nuovo governo democratico verso le forze armate, i tagli al personale ed esprime il suo rammarico per la fine del regime.