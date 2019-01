In Brasile inizia l’era di Jair Bolsonaro (CHI È). Il neo presidente si è insediato insieme al suo vice, il generale Hamilton Mourao, proclamato dal presidente del Senato, Eunício Oliveira, durante la cerimonia nella sede del potere legislativo a Brasilia. Bolsonaro, poco prima, ha chiesto l'appoggio dei suoi connazionali per "cambiare il destino" del Paese sudamericano in un breve video diffuso su Twitter.

Il messaggio di Bolsonaro

L’ex militante di estrema destra, che ha battuto al ballottaggio il rivale Fernando Haddad di quasi 12 punti lo scorso 28 ottobre, nel video dice di voler “anzitutto ringraziare Dio per il fatto di essere vivo", riferendosi all'attentato subìto nel settembre scorso, quando fu accoltellato al ventre durante un meeting elettorale. Ma la sua gratitudine, aggiunge, va anche "ai cittadini brasiliani per l'appoggio dato e la fiducia che avete espresso per il nostro lavoro". "Intendiamo cambiare il destino del nostro Brasile" e per questo "dobbiamo continuare ad avere il vostro appoggio insostituibile", ha concluso l'ex militare, prima di chiudere il suo messaggio con uno dei suoi slogan preferiti: "Il Brasile al di sopra di tutto, Dio al di sopra di tutti".

Lula dal carcere: sarà un anno di lotta e resistenza

E nello stesso giorno dell’insediamento di Bolsonaro è arrivato anche il messaggio dell’ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, secondo cui il 2019 sarà un anno di "lotta e resistenza". "Possono catturare una persona, come hanno fatto con me, ma non potranno imprigionare le nostre idee e ancora meno potranno impedire che il futuro diventi realtà", ha scritto Lula dalla sua cella di Curitiba dove, dallo scorso aprile, sconta una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio. Il leader storico della sinistra brasiliana ha assicurato che quello che si apre oggi "sarà un anno di molte lotte e molta resistenza, per impedire che il nostro popolo sia punito ancora più di quanto lo sia già stato", prima di riprendere a modo suo uno degli slogan di Bolsonaro: "Il Brasile ha bisogno di cambiare, sì, ma deve cambiare in meglio". "Non abbasseremo la testa, né lasceremo che sciupino la nostra gioia di vivere e di combattere per giungere a tempi migliori", ha aggiunto Lula, sottolineando che "abbiamo sempre avuto il coraggio della lotta, e il coraggio per ricominciare", prima di concludere citando le parole di una canzone di Chico Buarque: "Domani sarà un altro giorno".

Data ultima modifica 01 gennaio 2019 ore 18:30