Tamer Hamouda, l’italo-egiziano che ha denunciato e fatto condannare per adulterio l’ex moglie, costretta a vivere nascosta in Egitto insieme con sua figlia, si è presentato al viceconsole italiano onorario a Hurghada, dicendogli: “Datemi i soldi o ti faccio sparare alle gambe”. Minacce che arrivano a poche ore dall’udienza per l’affido della minore. La donna: “Mi appello alle autorità egiziane, va fermato”
Il viceconsole italiano a Hurghada è stato minacciato da Tamer Hamouda, l’italo-egiziano che ha denunciato e fatto condannare per adulterio l’ex moglie Nessy Guerra, costretta a vivere nascosta in Egitto insieme con sua figlia. L’uomo, che ha cittadinanza italiana, nei giorni scorsi si è presentato al viceconsole onorario a Hurghada, minacciandolo direttamente: “Datemi i soldi o ti faccio sparare alle gambe” avrebbe detto, come riferisce all’Adnkronos l’avvocata che assiste Nessy, Minacce che arrivano a poche ore dall’udienza per l’affido della minore.
La vicenda
"Quest’uomo è molto pericoloso e servono provvedimenti”, afferma la legale Agata Armanetti. Chiediamo l’immediato rimpatrio della signora Guerra, magari con un accordo politico”. Nessy Guerra è attualmente condannata a sei mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per "adulterio" e sottoposta assieme alla figlia a un divieto di espatrio imposto dalle autorità egiziane, che le impedisce di rientrare in Italia.
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Il video
La stessa Guerra, su Instagram ha postato un video che inizia spiegando: "Fino a qualche giorno fa il mio ex si trovava al Cairo, dove ci stava cercando, e si sarebbe poi diretto insieme alla madre a Hurghada presso il resort dove si trova il consolato onorario. I due avrebbero minacciato il funzionario dicendogli che se lui non gli avesse dato i soldi loro gli avrebbero fatto sparare nelle gambe e lo avrebbero fatto finire in sedia a rotelle", ha denunciato la donna. "Adesso voi ditemi se tutto questo è normale e perché queste persone sono ancora a piede libero. Noi siamo continuamente minacciati da questi soggetti da anni e adesso anche i funzionari dello Stato italiano vengono minacciati di morte da queste persone", ha aggiunto Guerra che vive nascosta con la bambina e i suoi genitori. "Ovviamente quanto è accaduto, le minacce e i loro atteggiamenti sono stati segnalati da parte della nostra ambasciata alle autorità egiziane. Ma come voi potete immaginare, finché queste due persone si trovano a piede libero, chiunque può rischiare la vita, perché queste minacce sono veramente gravi. Quindi io oggi non faccio solo un appello al ministro degli Affari Esteri, che io spero davvero che sia stato informato di quanto accaduto, ma faccio anche un appello alle autorità egiziane, perché questi due soggetti sono pericolosi e vanno fermati", conclude nel video.