Tajani sente Abdelatty: “L’Egitto tuteli Nessy Guerra e sua figlia”

Il vicepremier ha riferito su X che il ministro egiziano “ha garantito la disponibilità del suo Governo a collaborare e raggiungere una soluzione rapida e positiva" per il caso della cittadina italiana condannata in Egitto a sei mesi di carcere per "adulterio"
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso noto su X di avere avuto una telefonata con il suo omologo egiziano Badr Abdelatty. Durante la chiamata, Tajani ha “chiesto con forza la piena collaborazione delle autorità egiziane per garantire la tutela e la sicurezza della connazionale Nessy Guerra e di sua figlia”. Secondo quanto riferito dal ministro, il collega egiziano “ha garantito la disponibilità del suo Governo a collaborare e raggiungere una soluzione rapida e positiva" per il caso della donna, originaria di Sanremo e madre di una bimba di tre anni contesa dall'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda, condannata in Egitto a sei mesi di carcere per “adulterio”.
Crisi in Medio Oriente e ruolo diplomatico dell’Egitto
Nel colloquio tra i due ministri è stato affrontato anche il tema della crisi in Iran e nel Golfo (GUERRA IN IRAN: LE NOTIZIE IN DIRETTA). “L’Egitto è uno dei mediatori decisivi fra Stati Uniti e Iran e ho ringraziato il ministro per il lavoro che sta svolgendo in questi giorni. Ho confermato che l'Italia vede nel negoziato diplomatico l'unica possibilità per riportare pace e sicurezza nella regione, sottolineando che un accordo deve prevedere la piena libertà di navigazione nello Stretto”, ha riferito Tajani. "Insieme Italia ed Egitto continuano a seguire in maniera costruttiva anche la crisi in Libano: non può esserci una pace sostenibile nella regione senza un'intesa fra Israele e Libano, e sosteniamo il negoziato in corso facilitato dal Governo degli Stati Uniti”, ha concluso.
Leggi anche
Guerra Iran e crisi energetica, impatto su fatturato imprese italiane
Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran
Secondo il sondaggio di YouTrend per Sky TG24 emerge una bocciatura quasi unanime sull’operato del presidente americano in Medio Oriente. Quasi metà degli italiani avrebbe voluto una posizione più dura del governo contro Usa e Israele. Preoccupa l’aumento dei prezzi energetici. Intenzioni di voto: FdI in calo, Pd cresce. Guardando al credo religioso, l’83% di chi vota FdI si definisce cattolico. Sulle primarie del campo largo: con affluenza molto alta la partita è aperta, con affluenza “normale” Schlein è favorita