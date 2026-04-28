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Egitto, confermata la condanna per adulterio all'italiana Nessy Guerra

Mondo

La corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata il 19 febbraio. La donna è stata denunciata dall'ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda 

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È stata confermata anche in appello la condanna a Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni processata in Egitto per adulterio a seguito della denuncia dell'ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda, già condannato in Italia per stalking e violenza a danni di un'altra donna. La coppia si era conosciuta a Sanremo, poi aveva vissuto per qualche anno a Genova, prima di trasferirsi in Egitto, dove si è poi separata. 

Confermata la condanna in primo grado

Sostanzialmente confermata la condanna di primo grado pronunciata dai giudici il 19 febbraio scorso, anche se non è chiaro ancora l'entità della pena, che in primo grado era stata fissata a 6 mesi. A renderlo noto è la legale della donna in Italia, l'avvocata Agata Armanetti, che stamane ha avuto la notizia dal consolato italiano in Egitto.

Bloccata in Egitto da tre anni

La donna ha denunciato più volte di essere bloccata in Egitto da tre anni e non potere fare rientro in Italia, questo perché il marito è riuscito a ottenere dal tribunale egiziano un blocco dell'espatrio della figlia fino al compimento di 21 anni d'età. Guerra, inoltre, ha più volte denunciato le minacce dell'ex marito, spiegando di essere costretta a nascondersi, vivendo in una località segreta insieme ai genitori e alla figlia che, in virtù della condanna della madre potrebbe essere affidata al padre. "È molto spaventata, speriamo di potere fare qualcosa e che si muovano le istituzioni", ha detto l'avvocata Agata Armanetti.

Il governo: "Seguiamo il caso"

La Farnesina ha fatto sapere di seguire il caso attraverso l'Ambasciata d'Italia al Cairo e la rete consolare al Cairo e Hurghada, "con la massima attenzione da diversi mesi, assicurando assistenza legale e protezione alla connazionale e alla figlia, oltre a varie forme di sostegno anche economico, amministrativo e personale, alla luce delle ripetute minacce denunciate dalla signora Guerra come provenienti dall'ex coniuge". Il caso, si sottolinea nella nota, viene ripetutamente posto all'attenzione delle autorità egiziane dall'Ambasciatore d'Italia al Cairo e dallo stesso Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ne ha discusso direttamente con il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, ribadendo la necessità di garantire pieno rispetto dei diritti della cittadina italiana e della minore. 

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