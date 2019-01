E' atterrato alle 11.38 in Italia con un volo partito ieri sera dalla Bolivia l'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, arrestato alle 17 di sabato (le 22 in Italia) a Santa Cruz.

- Dopo il suo arrivo a Ciampino, Battisti verrà "portato nel carcere romano di Rebibbia", come hanno spiegato il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso e il sostituto pg Antonio Lamanna.

- Battisti, sconterà l'ergastolo senza benefici: vivrà in cella da solo e per 6 mesi sarà in isolamento diurno.

- Ad attendere il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Per il ministro dell'Interno "oggi è una giornata di giustizia per la memoria delle vittime".