Arriverà oggi in Italia, con un volo partito ieri sera dalla Bolivia, Cesare Battisti. L'ex terrorista, arrestato il 12 gennaio dall'Interpol, sarà preso in consegno dal Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria e portato al carcere di Rebibbia, a Roma. Ad attendere il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, in tarda mattinata, anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ieri ha assicurato: "Sconterà l'ergastolo". Nessun passaggio dal Brasile, quindi, ma l'arrivo diretto dalla Bolivia dopo che il Paese ha emesso un decreto di espulsione immediata per Battisti.

La cattura in Bolivia

A dare la notizia della partenza di Battisti dalla Bolivia era stato, ieri sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, con un tweet, aveva annunciato: "È fatta". L'Ex terrorista dei Pac è stato catturato dopo un mese di latitanza, a Santa Cruz de La Sierra, in territorio boliviano: Roma lo inseguiva, tra battaglie giudiziarie, arresti e fughe, da quasi 40 anni. "Ora lo attendono le nostre carceri", ha detto Conte, mentre Salvini ha esultato: "La pacchia è finita", merita di "concludere i suoi giorni in galera". La primula rossa dei Proletari armati per il comunismo, come mostra un video diffuso dall'Interpol, prima dell'arresto passeggiava tranquillo, occhiali da sole e barba, per le vie della città.