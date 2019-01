“Giustizia è fatta”. Sono parole di soddisfazione quelle del ministro dell’Interno Matteo Salvini che, intervistato da Sky tg24, ha commentato l’arresto in Bolivia di Cesare Battisti (CHI È). “Il mio pensiero non può che andare ai parenti delle vittime di questo assassino. Non è un prigioniero politico, è un infame, è un vigliacco, un delinquente che merita di finire i suoi giorni in galera in Italia, il prima possibile”, dice il ministro (LE REAZIONI POLITICHE).

“Rabbia pensando al fatto che si è goduto la vita”

Nel suo intervento, Salvini ringrazia tutte le forze dell’ordine che hanno partecipato all’operazione e assicura: “Ora ci saranno passaggi burocratici e procedurali, ma uomini e mezzi dall’Italia sono già partiti”. “Certo, fa rabbia sapere che per decenni questo signore è stato difeso, è stato coccolato, è stato protetto e si è goduto la vita in spiaggia, a Parigi, scrivendo, ballando, mangiando. Cosa che ha negato di poter fare alle persone che ha ucciso”, continua Salvini. “Però guardiamo ad oggi e seguiamo minuto per minuto l’evolvere degli eventi. Anche perché questo personaggio ci ha abituato negli anni a cose di ogni genere, quindi aspettiamo la fine della vicenda”, sottolinea (LE REAZIONI DEI FAMILIARI DELLE VITTIME).

“Un successo aiutato dal clima politico internazionale”

La prima reazione del ministro era arrivata in mattinata, via social. Su Facebook Salvini ha infatti postato l’immagine dell’ex terrorista con la scritta: “La pacchia è finita”. E ora commenta: “Questo personaggio per anni è stato invitato nei talk show, è stato citato come modello. Era squallido, era immorale, era ingiusto. Peccato essere arrivato dopo così tanto tempo ma meglio tardi che mai. Giustizia è fatta”. Un successo applaudito da ogni forza politica e schieramento. “Spero che non ci sia qualche politico, qualche intellettuale, qualche cantante che anche su quello che è un successo per l’Italia in generale abbia da polemizzare”, commenta Salvini, aggiungendo: “Sicuramente il mutato clima politico internazionale, con Bolsonaro, con Trump e con l’Italia dove onore, regole, rispetto e certezza della pena tornano centrali, ha aiutato”.