Auto, i modelli più venduti a ottobre 2025: la classifica

Anche a ottobre 2025 la vetta del podio è occupata da Stellantis seguita dal balzo di Toyota. Le vetture che registrano il maggior numero di immatricolazioni sono Panda, Yaris Cross e Jeep Avenger. Arretra Dacia Sandero, scesa al quarto posto della top 10
- Nel mese di ottobre 2025 sono calate leggermente le immatrocolazioni in Italia che entro l'anno, secondo una stima del Centro studi di Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae), dovrebbero raggiungere quota 1,52 milioni, circa 39mila in meno rispetto allo scorso anno. Al primo posto dei modelli più venduti si conferma Fiat Panda, leader del mercato con 7.486 vetture vendute.
- Al secondo posto si registra il balzo di Toyota Yaris Cross con 4.189 unità piazzate sul mercato italiano in un mese.
- Stellantis si porta a casa anche la "medaglia di bronzo" nella classifica delle immatricolazioni nel mese di ottobre 2025. Jeep Avenger, pur scendendo di un gradino, resta sul podio con 4.046 modelli venduti.
- Scende dal podio Dacia che nel mese di ottobre 2025 ha immatricolato 4.029 Sandero. Il modello più venduto in Italia dalla casa automobilistica rumena cala al quarto posto delle classifiche di vendita.
- Il marchio francese del gruppo Stellantis guadagna terreno passando in un mese dalla nona alla quinta posizione. A ottobre 2025 Citroen C3 è stata immatricolata 3.028 volte.
- La versione "base" della gamma Yaris si piazza al sesto posto in classifica: Toyota ha immatricolato 2.927 vetture sul mercato italiano a ottobre 2025.
- Nella top 10 delle immatricolazioni spicca inoltre Volkswagen T-Roc che come il mese precedente mantiene la settima posizione: sono le 2.733 le auto piazzate dalla casa tedesca sul mercato italiano a ottobre 2025.
- Ancora Dacia all'ottavo posto con 2.555 esemplari di Duster venduti in Italia nel mese di ottobre 2025.
- C'è anche Renault in classifica con la sua intramontabile Clio che ritorna nella top 10 forte di 2.540 immatricolazioni sul mercato italiano.
- Le prime dieci posizioni in classifica si chiudono con la MG ZS che conferma l'ingresso avvenuto nel mese precedente. La vettura prodotta dal gruppo automobilistico cinese Saic ha totalizzato 2.327 unità immatricolate scalzando dalla top 10 Renault Captur, BMW X1 e Toyota Aygo X.