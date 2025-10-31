Guida con la nebbia in sicurezza, ecco quando usare i fendinebbia

Offerte Sky
Guidare con la nebbia: come farlo in sicurezza e quando usare i fendinebbia

Con l'arrivo delle stagioni più fredde può capitare di trovarci a guidare in strada in condizioni di scarsa visibilità, dovute all'abbassarsi della nebbia. Ecco qualche consiglio utile per preservare la sicurezza alla guida

Con la stagione autunnale non è raro trovarsi a guidare in situazioni meteorologiche più difficili. Uno dei fenomeni più insidiosi che riduce la visibilità e quindi la sicurezza alla guida è la nebbia.  

Come "difendersi"

Per guidare in sicurezza con la nebbia dobbiamo anzitutto rispettare tre regole fondamentali: ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede e usare i fari fendinebbia nella maniera corretta. 

L'uso dei fari è molto importante, dato che la nebbia riflette la luce. Bisogna quindi accendere gli anabbaglianti, i fendinebbia anteriori e quelli posteriori. Non accendere mai i fari abbaglianti, perché la loro luce riflessa crea un vero e proprio muro visivo.

Tra le cose da non fare c'è il sorpasso, se non strettamente necessario. Inolre può essere utile spegnere la radio o altre fonti di distrazione per mantenere più alta la concentrazione. Qualora la visibilità sia molto limitata è consigliabile accostarsi in un luogo sicuro e fermarsi.

Quando usare i fendinebbia

I fendinebbia anteriori vanno accesi in caso di nebbia, pioggia intensa o neve e di tutti i fenomeni atmosferici che limitano la visibilità. Sono utili sia di giorno che di notte. Quelli posteriori vanno accesi obbligatoriamente quando la visibilità è inferiore a 50 metri, perché consentono a chi ci segue di individuarci in tempo. Vietato invece l'uso degli abbaglianti con la nebbia.

