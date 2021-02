Legge marziale, cos'è e cosa significa

Viene introdotta in un Paese quando si trova in guerra, ma non solo: può entrare in vigore anche in caso di calamità naturali o di tentativi di colpo di stato. Solitamente la sua applicazione comporta la sospensione di alcuni diritti fondamentali e l'amministrazione della giustizia ordinaria passa ai tribunali militari

La legge marziale è quell’insieme di norme che si applicano in un Paese nel caso questo entri in guerra o per altre esigenze eccezionali di ordine pubblico. È in pratica una sorta di ordinamento giuridico separato che prende il posto di quello normalmente vigente. Tra le conseguenze più importanti c’è la sospensione di alcune leggi ordinarie in vigore in uno Stato e il controllo della normale amministrazione della giustizia che passa ai tribunali militari. Il nome, come si può facilmente intuire, deriva da Marte, antico dio della guerra. L’esempio più recente di applicazione della legge marziale è in Myanmar , dove è scattata dopo l’insorgere di proteste successive al colpo di stato militare che ha destituito Aung San Suu Kyi .

Quando si applica

La legge marziale può essere introdotta quando lo Stato si trova in guerra, ma non solo: altri stati di emergenza possono portare alla sua introduzione, come una catastrofe naturale o un tentativo di rivoluzione, o ancora come reazione ad un colpo di Stato interno.

Cosa prevede la legge marziale

Le norme previste dalla legge marziale sostanzialmente variano di Paese in Paese, ma si possono delineare dei tratti comuni. Solitamente l’entrata in vigore della legge marziale sospende molte delle norme che vigono normalmente in tempo di pace. L’applicazione della legge marziale comporta la sospensione, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, di alcuni diritti fondamentali, come per esempio quello alla libera circolazione o alla riservatezza. In alcuni Stati, l’entrata in vigore della legge marziale comporta addirittura l’inasprimento delle pene previste per i reati e, talvolta, anche l’applicazione della pena di morte.