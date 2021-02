Birmania, quarto giorno di proteste: scatta la legge marziale

Quarto giorno consecutivo di rimostranze per le strade della Birmania. La popolazione protesta contro il colpo di Stato degli inizi di febbraio, sfidando un nuovo divieto dell'esercito a manifestare a Yangon, Mandalay e nella capitale Naypyidaw. In alcune zone del Paese asiatico, è stata proclamata dunque la legge marziale: la misura impone il coprifuoco, vieta gli assembramenti con più di cinque persone e i discorsi in pubblico, e riguarda due quartieri di Rangun, la città più importante e cuore economico del Paese, ma anche Mandalay, Monywa, Loikaw y Hpsaung e Myaungmya. L'esercito birmano, attraverso il suo profilo Facebook, ha successivamente confermato il divieto degli assembramenti di più di cinque persone a Rangoon e in altre 10 regioni del Paese, nel tentativo di contenere le proteste.