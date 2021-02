Un migliaio di cittadini si sono ritrovati in strada, nella più grande città del Paese, per protestare contro il colpo di Stato che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Tante le bandiere rosse con i colori del partito della ex leader Nobel per la Pace, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd), e vari gli striscioni sventolati per chiedere la liberazione degli arrestati