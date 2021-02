Birmania, militari bloccano l'accesso a Facebook dopo colpo di stato

In Birmania i militari hanno bloccato l’accesso a Facebook, Whatsapp e Instagram in tutto il Paese, fino al 7 febbraio. L’obiettivo? Limitare i messaggi di dissenso seguiti al golpe di lunedì. Durissime le parole di condanna di Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu: “faremo tutto il possibile per mobilitare gli attori chiave e la comunità internazionale in modo da esercitare una pressione sufficiente sulla Birmania per far sì che questo colpo di stato fallisca".