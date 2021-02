Colpo di Stato in Myanmar, condanna dal G7, le reazioni internazionali

Con la richiesta della fine dello stato d'emergenza, mercoledì è arrivata la condanna ufficiale da parte del G7 del colpo di Stato militare del 1 febbraio in Myanmar, che ha portato all'arresto del capo del Governo birmano Aung San Suu Kyi e di altri esponenti politici. L'esercito ha annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza di un anno, con l'intenzione di annullare il risultato del voto di novembre per tenere nuove elezioni "libere e regolari". Tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate.

G7: Preoccupazione per arresto Aung San Suu Kyi

In una lettera, firmata mercoledì da "I ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, e gli altri rappresentanti dell'Unione Europea" si parla esplicitamente di "una grande preoccupazione per la detenzione di attivisti della società civile e leader politici, inclusi Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint", oltre che per il blocco mediatico nel Paese. "Chiediamo ai militari di ripristinare immediatamente il potere del governo democraticamente eletto nel voto di Novembre, di rilasciare le persone ingiustamente arrestate e di rispettare i diritti umani e le leggi", si legge ancora nell'appello internazionale.

Cina blocca bozza Onu di condanna del golpe

Situazione diversa per quanto riguarda il Consiglio di Sicurezza dell'Onu: la Cina ha bloccato una bozza di dichiarazione che condannava il colpo di Stato militare in Birmania. Nel corso di una riunione, martedì, non si è riuscito a trovare un accordo su una comunicazione congiunta a causa dell'opposizione di Pechino, che ha il diritto di veto come membro permanente dell'organismo. Qualcosa di simile era già successo nel corso della crisi dei Rohingya nel 2017, quando la Cina aveva bloccato qualsiasi iniziativa del Consiglio per tenere riunioni sulla Birmania o rilasciare dichiarazioni congiunte.