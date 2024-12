Florida, droni si scontrano e precipitano sulla folla

Durante uno spettacolo natalizio, dei droni sono entrati in collisione tra loro e precipitati sulla folla che stava assistendo alla celebrazione. E’ successo lo scorso sabato sera nei pressi del Lake Eola Park a Orlando, in Florida, secondo quanto documentato dall’Amministrazione Federale dell’Aviazione (la FFA). Una persona sarebbe rimasta ferita, nonostante i funzionari non abbiano accertato né la sua precisa identità né specificato se il suo infortunio fosse strettamente legato alla caduta dei droni. L’incidente resta comunque avvolto in un’aura di mistero, sulla scia dei recenti avvistamenti di droni nel New Jersey e in altre parti degli Stati Uniti orientali. Proseguono ora le verifiche.

Le indagini

Lo scontro tra i droni è avvenuto intorno alle 18:45 di sabato sera, ora locale; un secondo spettacolo di luci, previsto per le 20:00, è stato poi annullato, a causa di quelle che la città di Orlando ha definito come “difficoltà tecniche”. La polizia locale, insieme con gli investigatori del dipartimento, dovranno collaborare con la FFA per stabilire le cause esatte. Infatti, tutti i droni e gli spettacoli di luci devono essere soggetti alla regolamentazione dell’Amministrazione Federale dell’Aviazione, che esamina ogni applicazione per garantire la sicurezza delle persone in cielo e a terra (tra cui distanze di sicurezza, procedure sulla creazione di aree sicure e sul coordinamento in caso di guasti). Secondo quando riportato dalle autorità di Orlando, quest’anno, terza edizione dell’esibizione, la gestione era stata affidata a Sky Elements, che dovrà fornire spiegazioni su quanto successo.